Novartis Aktie

138,98EUR -0,88EUR -0,63%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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29.10.2026 07:22:56

Novartis Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 132,84 auf 127,08 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Sein neues Kursziel begründete Analyst Justin Smith am Mittwoch mit seinen nach unten korrigierten mittelfristigen Prognosen. Etwas abgefedert werde der Effekt durch die unveränderten Bewertungen der Konkurrenz./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Market-Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
127,08 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
129,22 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1,66%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
130,96 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:22 Novartis Market-Perform Bernstein Research
06:58 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
28.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 138,98 -0,63% Novartis AG

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08:32 Airbus Outperform Bernstein Research
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08:14 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07:47 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 BASF Outperform Bernstein Research
07:30 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Boeing Outperform Bernstein Research
07:24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07:22 Novartis Market-Perform Bernstein Research
07:15 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
06:59 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:57 GSK Hold Jefferies & Company Inc.
06:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06:29 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
28.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
28.10.26 Under Armour Buy UBS AG
28.10.26 Coca-Cola Buy UBS AG
28.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 United Parcel Service Buy UBS AG
28.10.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
28.10.26 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
28.10.26 GSK Outperform Bernstein Research
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
28.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
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