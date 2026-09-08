FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis widmete sich dem Rückschlag beim Lipoprotein-Senker Pelacarsen. Eine weitere Anhebung seiner langfristigen Gewinnschätzung hänge damit maßgeblich von den nächsten wichtigen Ereignissen beim Pharmakonzern ab, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das gute Ergebnis mit dem Hautmedikament Remibrutinib gegen Nesselsucht dürfte aber für eine Anhebung der Mittelfristziele zum im Schlussquartal anstehenden Kapitalmarkttag förderlich sein./tav/ag





Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET



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