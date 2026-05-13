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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Aktie bewertet 13.05.2026 12:19:48

Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Allianz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Neutral" belassen. "Die Allianz tut, was eine Allianz tut", schrieb Will Hardcastle am Mittwoch nach dem Quartalsbericht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:03 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 373,90 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 4,31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 204 689 Allianz-Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 0,2 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Allianz am 13.05.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com,ricochet64 / Shutterstock.com

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