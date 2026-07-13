Allianz Aktie
|423,10EUR
|1,00EUR
|0,24%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
420,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-22,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
423,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,19%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
|
10.07.26
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|Rückenwind für die Allianz-Aktie: Konzern beschleunigt das Tempo beim Aktienrückkauf (finanzen.at)
|
06.07.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
06.07.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.07.26
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)