Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Allianz nach Zahlen für das erste Quartal von 424 auf 420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Wenzel sprach am Freitag von einem guten Jahresstart mit einer exzellente Combined Ratio im Schaden/Unfall-Geschäft und hohe Nettomittelzuflüssen im Asset Management. Der hohe Veräußerungsgewinn aus dem Bajaj-Verkauf werde im Jahresverlauf unter anderem durch Veräußerungsverluste im Bondportfolio kompensiert./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Kaufen
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Unternehmen:
Allianz
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
375,80 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
376,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
-
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