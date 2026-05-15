FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Allianz nach Zahlen für das erste Quartal von 424 auf 420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Wenzel sprach am Freitag von einem guten Jahresstart mit einer exzellente Combined Ratio im Schaden/Unfall-Geschäft und hohe Nettomittelzuflüssen im Asset Management. Der hohe Veräußerungsgewinn aus dem Bajaj-Verkauf werde im Jahresverlauf unter anderem durch Veräußerungsverluste im Bondportfolio kompensiert./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.