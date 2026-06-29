HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die Präsentationen hätten sich vorwiegend auf den deutschen Markt konzentriert, schrieb Michael Huttner am Samstag. Der Experte geht aber davon aus, dass sich die Erkenntnisse über ein beschleunigtes Wachstum auch stark auf die übrigen Geschäftsbereiche des Versicherers übertragen lassen. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2026 / 13:59 / GMT

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