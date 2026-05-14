Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin ab, und das auf hohem Niveau, schrieb Ben Cohen in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen profitiere von seiner Größe und der breiten Aufstellung./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|
Unternehmen:
Allianz
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
375,00 €
|
Abst. Kursziel*:
6,67%
|
Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
375,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,61%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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