Allianz Aktie
|371,40EUR
|-0,10EUR
|-0,03%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Underweight
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
371,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,66%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
371,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,76%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
|
10:03
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)