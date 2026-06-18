Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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18.06.2026 10:59:11
Allianz GI startet ETF-Offensive in der Schweiz
Die Schweiz gehört zu den ersten Märkten, in denen Allianz Global Investors ihre neue Plattform für aktive ETFs lanciert. Der Vermögensverwalter will damit insbesondere neue Vertriebskanäle erschliessen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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