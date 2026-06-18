Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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18.06.2026 10:59:11

Allianz GI startet ETF-Offensive in der Schweiz

Die Schweiz gehört zu den ersten Märkten, in denen Allianz Global Investors ihre neue Plattform für aktive ETFs lanciert. Der Vermögensverwalter will damit insbesondere neue Vertriebskanäle erschliessen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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