HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die sehr starke Performance der Vermögensverwaltungstochter Pimco und die robusten Erträge im Lebensversicherungsgeschäft signalisierten, dass der Versicherer weiterhin auf dem besten Weg sei, das obere Ende der Ausblicksspanne für 2026 mindestens zu erreichen, schrieb Michael Huttner am Freitag. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:44 / GMT

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