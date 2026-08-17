Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
17.08.2026 12:52:50
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
440,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-26,24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
441,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26,32%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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