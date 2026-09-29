HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner bleibt für Umsatz- und Ergebniswachstum der Münchner zumindest bis zum Ende des aktuellen Strategieplans 2027 optimistisch, wie er am Montag in seinem Resümee der Gespräche auf der German Corporate Conference schrieb./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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