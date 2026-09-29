Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner bleibt für Umsatz- und Ergebniswachstum der Münchner zumindest bis zum Ende des aktuellen Strategieplans 2027 optimistisch, wie er am Montag in seinem Resümee der Gespräche auf der German Corporate Conference schrieb./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
684,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
426,50 €
|
Abst. Kursziel*:
60,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
426,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,38%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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