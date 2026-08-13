Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz von 450 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Versicherers an. Der Experte setzt nun einen höheren Buchwert (TBV) an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
465,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
441,50 €
|
Abst. Kursziel*:
5,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
438,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,02%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
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