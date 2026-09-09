AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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09.09.2026 12:15:00
AMD and Nvidia Just Experienced an Unprecedented Valuation Split
When two companies competing in the same industry have similar operating profiles, they tend to be priced about the same in terms of valuation. The market is full of examples like this: PepsiCo and Coca-Cola, Home Depot and Lowe's, Nvidia (NASDAQ: NVDA) and AMD (NASDAQ: AMD). However, the latter has experienced an unprecedented valuation split, and investors need to be aware of it.
Typically, there's one company that's more dominant than the other, and that company usually has a premium valuation. This is true for the stocks mentioned above, except for AMD and Nvidia. Despite Nvidia having a larger market share and growing faster than its peer, AMD is the more expensive stock. This is not a normal situation, and investors should be aware of it, as it should shape which of the stocks investors have higher exposure to.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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02.09.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.08.26
|AMD vs. Intel: Welche Aktie gewinnt den Börsenherbst? (finanzen.at)
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26.08.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|446,80
|3,02%
|NVIDIA Corp.
|192,28
|-0,78%
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