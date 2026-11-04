NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.11.2026 18:54:11
AMD's AI Data Center Guarantees Reach $8.5 Billion as It Challenges Nvidia
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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05.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsende tief in Rot (finanzen.at)
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05.11.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich mit Kurseinbruch (finanzen.at)
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05.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht (finanzen.at)
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05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
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05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag tief in Rot (finanzen.at)
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05.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 rutscht am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
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05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 implodiert (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
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|14.09.26
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|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
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|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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