Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Übernahme 11.05.2026 14:14:38

ams-OSRAM-Aktie deutlich fester: Sensor-Geschäft abgestoßen

ams-OSRAM-Aktie deutlich fester: Sensor-Geschäft abgestoßen

Der Licht- und Sensorenhersteller ams-OSRAM verkauft das Geschäft mit den sogenannten CMOS-Bildsensoren.

Käuferin ist die kalifornische Autotech-Firma Indie Semiconductor, die für die Übernahme einen Preis von rund 40 Millionen Euro bezahlt. Nach dem Verkauf des CMOS-Geschäfts werde man die Wachstumsinvestitionen noch stärker auf die Bereiche AI Photonics und AR Smart Glasses fokussieren, teilte ams-OSRAM in einer Mitteilung vom Montag weiter mit. Den Plänen zufolge wird der CMOS-Verkauf, unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, in den nächsten sechs Monaten abgeschlossen sein.

Der Verkaufspreis setzt sich aus einer Barzahlung von 35 Millionen sowie einem Verkäuferdarlehen von 5 Millionen zusammen. Letzteres werde nach zwei Jahren fällig. Zugleich betreffe der Verkauf Gesellschaften, die rund 20 Millionen Euro an Vermögenswerten halten, welche wiederum Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe besichern. Die Erlöse aus dem Verkauf würden auch für einen anteiligen Rückkauf oder die Rückzahlung dieser Instrumente genutzt.

ams-OSRAM stößt Geschäft mit CMOS-Bildsensoren ab

Im SIX-Handel gewinnt die ams-OSRAM-Aktie zeitweise 6,84 Prozent auf 18,27 Franken.

/mk/uh/AWP/jha

PREMSTÄTTEN/MÜNCHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Vervielfachungschance: Warum diese Quanten-Computing-Aktie deutlich steigen könnte
Hannover Rück-Aktie gibt dennoch nach: Starkes Ergebnis nach Belastung durch Waldbrände
HOCHTIEF-Aktie verliert dennoch: Konzern meldet 30 Prozent mehr operativen Gewinn

Bildquelle: ah

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ams-OSRAM AG

mehr Analysen
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 19,05 2,42% ams-OSRAM AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen