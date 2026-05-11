ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Übernahme
|
11.05.2026 14:14:38
ams-OSRAM-Aktie deutlich fester: Sensor-Geschäft abgestoßen
Käuferin ist die kalifornische Autotech-Firma Indie Semiconductor, die für die Übernahme einen Preis von rund 40 Millionen Euro bezahlt. Nach dem Verkauf des CMOS-Geschäfts werde man die Wachstumsinvestitionen noch stärker auf die Bereiche AI Photonics und AR Smart Glasses fokussieren, teilte ams-OSRAM in einer Mitteilung vom Montag weiter mit. Den Plänen zufolge wird der CMOS-Verkauf, unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, in den nächsten sechs Monaten abgeschlossen sein.
Der Verkaufspreis setzt sich aus einer Barzahlung von 35 Millionen sowie einem Verkäuferdarlehen von 5 Millionen zusammen. Letzteres werde nach zwei Jahren fällig. Zugleich betreffe der Verkauf Gesellschaften, die rund 20 Millionen Euro an Vermögenswerten halten, welche wiederum Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe besichern. Die Erlöse aus dem Verkauf würden auch für einen anteiligen Rückkauf oder die Rückzahlung dieser Instrumente genutzt.
ams-OSRAM stößt Geschäft mit CMOS-Bildsensoren abIm SIX-Handel gewinnt die ams-OSRAM-Aktie zeitweise 6,84 Prozent auf 18,27 Franken.
/mk/uh/AWP/jha
PREMSTÄTTEN/MÜNCHEN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ah
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
12.05.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
12.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
11.05.26
|Stabiler Handel in Zürich: SPI schlussendlich kaum bewegt (finanzen.at)
|
11.05.26
|Aufschläge in Zürich: SPI am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.05.26
|AMS Osram stösst Geschäft mit CMOS-Bildsensoren ab (dpa-AFX)
|
11.05.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
11.05.26
|EQS-News: ams OSRAM sells CMOS Image Sensor business to indie Semiconductor Inc. for EUR 40 million in cash, further concentrating its growth investments into AI Photonics and AR smart glasses (EQS Group)
|
11.05.26
|EQS-News: ams-OSRAM AG: Convocation of the Annual General Meeting 2026 (EQS Group)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|19,05
|2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.