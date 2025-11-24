Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:18 Uhr 1,7 Prozent auf 41,21 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 16,48 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 141 985 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 büßte die Aktie um 4,0 Prozent ein.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT





