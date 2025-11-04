Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Nach erstem Blick erwähnte James Vane-Tempest am Dienstag, dass der Umsatz des Dialysekonzerns im dritten Quartal etwas über dem Analystenkonsens gelegen habe. Er hob dabei das starke Wachstum im Bereich Value-Based Care (VBC) hervor, das weniger gut planbar sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform
Analyst Name::
James Vane-Tempest
