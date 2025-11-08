Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
08.11.2025 08:39:10
Analyse der Munich Re: Unwetterschäden in Industrienationen seit 1980 vervielfacht
Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte, steigende Temperaturen ziehen mehr Unwetter nach sich. Die Folgen für die Industrienationen sind kostspielig, zeigt eine Analyse der Munich Re.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
