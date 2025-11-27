HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
27.11.2025 10:34:38
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1230 Pence
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT
