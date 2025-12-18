Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
18.12.2025 11:41:40
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 61 Euro - 'OW'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:46 / GMT
