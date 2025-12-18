Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Frühes Investment
|
18.12.2025 10:03:28
DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,32 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,875 Siemens Healthineers-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,72 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers am 17.12.2025 auf 44,64 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16,28 Prozent verkleinert.
Siemens Healthineers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,37 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Papiere an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Anteils belief sich damals auf 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
