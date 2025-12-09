Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|
09.12.2025 08:41:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 140 Franken
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
