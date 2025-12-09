Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
09.12.2025 08:41:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 140 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker

