ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Airbus auf 109 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 110 auf 109 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Philip Buller sieht in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht noch massive Korrekturrisiken für die kurz- und mittelfristigen Markterwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben