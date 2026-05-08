SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

08.05.2026 11:04:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Suss Microtec auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 67 auf 94 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rekordrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Michael Kuhn begründete dies in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung mit dem inzwischen erreichten Bewertungsniveau der Aktien. Das erste Quartal sei allerdings hervorragend gewesen, mit dem Auftragseingang als klarem Highlight, so der Experte./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

