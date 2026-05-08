SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
08.05.2026 11:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Suss Microtec auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 67 auf 94 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rekordrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Michael Kuhn begründete dies in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung mit dem inzwischen erreichten Bewertungsniveau der Aktien. Das erste Quartal sei allerdings hervorragend gewesen, mit dem Auftragseingang als klarem Highlight, so der Experte./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
08.05.26
08.05.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Suss Microtec auf 'Hold' (dpa-AFX)
08.05.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Suss Microtec auf 'Hold' - Ziel 93 Euro (dpa-AFX)
08.05.26
08.05.26