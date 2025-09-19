|
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt DHL auf 'Hold' - Ziel runter auf 42 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 42 Euro gesenkt. Die Einführung von Zöllen und die Abschaffung der Zollfreiheit für Warensendungen im Wert von bis zu 800 US-Dollar in die USA haben zu Unsicherheit geführt, was schlecht für Frachtunternehmen sei, schrieb Andy Chu in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Zwar seien die schwachen US-Importe teilweise durch die Stärke anderer Handelsrouten sowie Unternehmensmaßnahmen ausgeglichen worden. Er hält die Jahresziele aber weiterhin für zu hoch./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
