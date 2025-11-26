DHL Group Aktie
|44,56EUR
|0,38EUR
|0,86%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DHL Group von 36,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Cristian Nedelcu hob am Dienstagabend seine operativen Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 an. Unter anderem deuteten einige Daten eine Erholung im Luftfracht/Express-Geschäft im vierten Quartal an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44,16 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,76%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
44,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,99%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|44,67
|1,11%
