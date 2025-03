ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Siltronic auf 'Halten' und fairen Wert auf 47 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Siltronic von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 57 auf 47 Euro gesenkt. Das Jahr 2024 sei von hohen Wafer-Lagerbeständen bei den Chipherstellern und deren Kunden belastet gewesen, was zu einer gedämpften Nachfrage geführt habe, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen dürften weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt sein. Der Experte reduzierte seine Schätzungen für 2025 und 2026./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 09:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 09:16 / MEZ

