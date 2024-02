ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt MTU auf 'Hold' - Ziel hoch auf 228 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat MTU (MTU Aero Engines) von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 202 auf 228 Euro angehoben. Seit dem Zwischentief im September habe sich die Aktie des Triebwerkherstellers um satte 44 Prozent erholt, begründete Analyst Jorge Gonzalez Sadornil sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erhöhte Kursziel begründete er mit seinen aktualisierten Finanzprognosen und der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 08:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 08:20 / MEZ

