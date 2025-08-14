Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|
14.08.2025 11:04:40
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 99 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Großschäden seien beim schweizerischen Rückversicherer gering ausgefallen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Erneuerungsrunden habe Swiss Re eine erstaunliche Disziplin an den Tag gelegt./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|09:52
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:15
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:15
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|07.07.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.10.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|24.07.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|09:52
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:15
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|164,20
|3,14%