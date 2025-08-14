Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

14.08.2025 11:04:40

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 99 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Großschäden seien beim schweizerischen Rückversicherer gering ausgefallen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Erneuerungsrunden habe Swiss Re eine erstaunliche Disziplin an den Tag gelegt./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

09:52 Swiss Re Sector Perform RBC Capital Markets
09:15 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
