ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für K+S auf 14 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S (K+S) von 15 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit weiter schwachen Düngerpreisen und habe deshalb seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2024 gesenkt, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit einem steigenden Preisdruck könnte die Barmittelentwicklung negativ ausfallen. Das würde die neue Dividendenpolitik mit einer Ausschüttung von 30 bis 50 Prozent des Barmittelzuflusses auf die Probe stellen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 05:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 05:40 / ET

