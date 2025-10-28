HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

28.10.2025 09:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 950 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kian Abouhossein am Dienstag. Der Anlegerfokus sei auf die Mittelverwendung gerichtet./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:58 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

