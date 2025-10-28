HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
28.10.2025 05:24:14
HSBC warns on wider risks from private credit blow-ups
Pre-tax profits decline year on year to $7.3bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
|09:49
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|09:49
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:49
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
|52 350,00
|0,67%
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|60,50
|1,68%
|HSBC Holdings plc
|12,00
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.