ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 19 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 17,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bank sei unter der aktuellen Führung eine bemerkenswerte Turnaroundstory, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe nun Phase 2 - Wertschöpfung im Geschäft mit vermögenden Privatkunden./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2024 / 19:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------