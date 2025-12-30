Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage
|
30.12.2025 10:03:41
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,25 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 32,000 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (34,70 EUR), wäre das Investment nun 1 110,40 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,04 Prozent.
Ahold Delhaize (Ahold) wurde am Markt mit 30,00 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
