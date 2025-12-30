Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage 30.12.2025 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,25 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 32,000 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (34,70 EUR), wäre das Investment nun 1 110,40 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,04 Prozent.

Ahold Delhaize (Ahold) wurde am Markt mit 30,00 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)mehr Nachrichten

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr abgeworfen

Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage Bei einem frühen Investment in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

23.12.25
 EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
16.12.25
 EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
09.12.25
 EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
02.12.25
 EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
25.11.25
 EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
18.11.25
 EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
11.11.25
 EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
05.11.25
 ROUNDUP 2: Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Aktie gibt Gewinne ab (dpa-AFX)

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)mehr Analysen

16.12.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.12.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 34,73 0,14% Ahold Delhaize (Ahold)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen