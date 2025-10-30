Lufthansa Aktie
|7,42EUR
|0,47EUR
|6,74%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach der Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dieser habe im Wesentlichen die laufende operative Stabilisierung der Fluggesellschaft untermauert und seine Einschätzung bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse zeigten sichtbare Fortschritte in puncto Kostenkontrolle, Effizienz und operative Zuverlässigkeit./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
7,32 €
|
Abst. Kursziel*:
2,43%
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
7,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,13%
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen
|16:58
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
