Lufthansa Aktie
|7,31EUR
|0,36EUR
|5,21%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Diese übertroffen habe die Fluggesellschaft mit ihrem Passagiergeschäft, auch wegen niedrigerer Treibstoffkosten. Enttäuscht habe die Wartungssparte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
7,22 €
|
Abst. Kursziel*:
3,88%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
7,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
