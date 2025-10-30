MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lufthansa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Lufthansa-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Lufthansa-Papier an diesem Tag bei 6,34 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,763 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2025 109,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,94 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,46 Prozent erhöht.

Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 8,33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at