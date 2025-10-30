Lufthansa Aktie

7,35EUR 0,40EUR 5,79%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

30.10.2025 13:46:57

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Jahresziele hätten Bestand, während die Airline mit Rentabilitätsschwächen auf den Nordatlantik-Routen zu kämpfen habe./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7,32 € 		Abst. Kursziel*:
2,43%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:46 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
10:45 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:40 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13:46 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
