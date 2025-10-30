Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Jahresziele hätten Bestand, während die Airline mit Rentabilitätsschwächen auf den Nordatlantik-Routen zu kämpfen habe./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Lufthansa AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
7,32 €
Abst. Kursziel*:
2,43%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
7,35 €
Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen
