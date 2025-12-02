SAFRAN Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Milene Kerner befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie mit aktuellen Flottendaten, Trends bei den Ausfallraten, regionalen Unterschieden und betreiberspezifischen Auswirkungen der konkurrierenden Triebwerke von MTU und Safran./edh/mis
SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
291,40 €
Abst. Kursziel*:
13,25%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
290,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name::
Milene Kerner
KGV*:
