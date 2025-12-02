SAFRAN Aktie

290,40EUR 4,50EUR 1,57%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

02.12.2025 19:05:53

SAFRAN Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Milene Kerner befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie mit aktuellen Flottendaten, Trends bei den Ausfallraten, regionalen Unterschieden und betreiberspezifischen Auswirkungen der konkurrierenden Triebwerke von MTU und Safran./edh/mis


Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
291,40 € 		Abst. Kursziel*:
13,25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
290,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name::
Milene Kerner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

