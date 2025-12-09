SAFRAN Aktie
|297,00EUR
|-0,30EUR
|-0,10%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern verfüge über eines der besten Produkt-Portfolios in der zivilen Luftfahrtbranche, schrieb David Perry am Dienstag. Mit dem Joint Venture mit General Electric dominiere Safran den Markt für Triebwerke für Flugzeuge mit schmalem Rumpf./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
295,90 €
|
Abst. Kursziel*:
18,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
297,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,85%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu SAFRAN S.A.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|297,30
|0,00%
