ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siltronic auf 'Sell' - Ziel 74 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Waferhersteller habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) klar positiv überrascht, was nach der Ausblickssenkung vergangene Woche und der negativen Kursreaktion der Aktie für Erleichterung sorge, schrieb Analyst Harry Blaiklock am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 05:51 / GMT

