SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|
10.11.2025 11:04:40
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 39 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 30 auf 39 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Madeleine Jenkins begründete ihre am Montag vorliegende Kaufempfehlung mit der optimistischeren Einschätzung der Aufträge aus dem KI-Bereich. Die Markterwartungen an den Chipausrüster für 2026 bärgen kaum noch Risiken. Der Kapitalmarkttag am 17. November und die mittelfristigen Ziele dürften den Aktien Auftrieb geben, schätzt Jenkins./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25