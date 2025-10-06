HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Marktoptimismus
|
06.10.2025 16:16:58
Analysten bleiben optimistisch für Novo Nordisk-Aktie
• Marktumfeld gestützt durch positive Entwicklungen im Pharmasektor
• Kursentwicklung zeigt Bodenbildung
Nachdem die Novo Nordisk-Aktie an ihrer Heimatbörse in Dänemark seit Jahresbeginn fast 40 Prozent an Wert eingebüßt hat, zeigt sie mittlerweile wieder stabile Tendenzen. Die Stabilisierung wird unter anderem durch das solide Geschäftsmodell des dänischen Pharmaunternehmens getragen, das sich auf chronische Erkrankungen und Stoffwechselstörungen spezialisiert hat.
Analysten zeigen sich optimistisch
So zeigen sich auch Experten wieder zunehmend optimistischer. Die britische Großbank HSBC etwa hat ihre Einstufung für Novo Nordisk von "Halten" auf "Kaufen" angehoben. Analyst Rajesh Kumar hebt die starke Pipeline, den Fokus auf erstattungsfähige Medikamente und den Direktvertrieb als Erfolgsfaktoren hervor. Besonders die klinischen Daten zu Orforglipron und dem oralen Semaglutid stützen laut HSBC die positive Einschätzung: "Nach den jüngsten klinischen Daten zu Orforglipron und dem oralen Semaglutid ist es schwer zu argumentieren, dass Novo im Nachteil ist", so der HSBC-Analyst Kumar. Er betont, dass Novo Nordisk im Vergleich zu US-Konkurrenten wie Eli Lilly gut positioniert sei. Neue Studiendaten zu CagriSema und dem oralen Semaglutid könnten laut HSBC das Chancen-Risiko-Verhältnis weiter attraktiv machen.
Ähnlich optimistisch zeigte sich jüngst auch die US-Bank JPMorgan. Die Analysten beließen Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 Kronen. Zuletzt kostete ein Papier 378,85 Kronen - sie sehen also ein Aufwärtspotenzial von fast 32 Prozent.
Das macht die Novo Nordisk-Aktie
Während die Aktie in den zurückliegenden fünf Tagen 7,57 Prozent zulegen konnte, zeigt sie sich zum Start in die neue Woche zunächst weiter fester. So geht es zeitweise um 2,02 Prozent nach oben auf 386,50 Kronen.
Redaktion finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
03.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
03.10.25
|STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
03.10.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
02.10.25
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.10.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
02.10.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
|13:58
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|12,20
|-1,61%
|JPMorgan Chase & Co.
|262,15
|-0,66%
|Novo Nordisk
|51,88
|2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt muss in der neuen Handelswoche leichte Verluste einstecken, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen weisen verschiedene Vorzeichen aus. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.