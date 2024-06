Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nachmittags nach

Der STOXX 50 verliert derzeit an Wert.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,21 Prozent auf 4 564,72 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0,114 Prozent höher bei 4 579,65 Punkten, nach 4 574,44 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 584,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 546,37 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1,35 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.05.2024, einen Stand von 4 455,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 370,16 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 978,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 584,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 1,93 Prozent auf 242,70 CHF), National Grid (+ 0,79 Prozent auf 8,71 GBP), HSBC (+ 0,63 Prozent auf 6,97 GBP), Richemont (+ 0,60 Prozent auf 150,10 CHF) und Sanofi (+ 0,57 Prozent auf 90,92 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Hermès (Hermes International) (-1,70 Prozent auf 2 179,90 EUR), Glencore (-1,61 Prozent auf 4,70 GBP), GSK (-1,59 Prozent auf 16,14 GBP), Diageo (-1,53 Prozent auf 26,71 GBP) und Siemens (-1,22 Prozent auf 173,54 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 11 150 400 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 553,829 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

