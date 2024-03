Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Montag fiel der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,37 Prozent auf 4 346,91 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,308 Prozent schwächer bei 4 349,52 Punkten in den Handel, nach 4 362,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 333,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 354,82 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, lag der STOXX 50 bei 4 215,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 077,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 854,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 382,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2,49 Prozent auf 104,50 GBP), Roche (+ 1,60 Prozent auf 242,00 CHF), BAT (+ 1,42 Prozent auf 23,19 GBP), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 482,70 CHF) und Novartis (+ 0,78 Prozent auf 88,80 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-1,93 Prozent auf 173,52 EUR), HSBC (-1,46 Prozent auf 5,76 GBP), RELX (-1,32 Prozent auf 33,60 GBP), Rio Tinto (-1,23 Prozent auf 48,10 GBP) und Siemens (-0,71 Prozent auf 180,62 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 17 066 266 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 541,223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index weist die HSBC-Aktie mit 10,64 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at