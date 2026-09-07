RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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DAX-Kursverlauf 07.09.2026 12:26:49

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot

Der DAX zeigt sich am Montagmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 25 970,98 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,169 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,026 Prozent leichter bei 26 039,54 Punkten, nach 26 046,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 069,99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 931,44 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Der DAX wurde vor einem Monat, am 07.08.2026, mit 26 319,45 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 24 759,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 596,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,97 Prozent auf 58,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,30 Prozent auf 355,60 EUR), RWE (+ 2,29 Prozent auf 59,74 EUR), EON SE (+ 1,63 Prozent auf 17,79 EUR) und Commerzbank (+ 1,62 Prozent auf 42,74 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen QIAGEN (-2,47 Prozent auf 36,51 EUR), Vonovia SE (-2,35 Prozent auf 18,70 EUR), Fresenius SE (-2,06 Prozent auf 42,73 EUR), Hannover Rück (-1,77 Prozent auf 256,00 EUR) und SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 238 082 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 147,65 -0,81% adidas
Commerzbank 42,78 2,08% Commerzbank
E.ON SE 17,75 1,43% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA 42,79 -1,98% Fresenius SE & Co. KGaA
Hannover Rück 256,20 -1,54% Hannover Rück
Infineon AG 58,60 3,30% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 354,60 2,19% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 36,42 -2,04% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 59,74 2,51% RWE AG St.
SAP SE 181,90 -1,60% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,92 -0,52% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,70 -2,20% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 966,63 -0,31%

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