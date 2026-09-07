RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|DAX-Kursverlauf
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07.09.2026 12:26:49
Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot
Um 12:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 25 970,98 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,169 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,026 Prozent leichter bei 26 039,54 Punkten, nach 26 046,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 069,99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 931,44 Zählern.
DAX-Performance seit Jahresbeginn
Der DAX wurde vor einem Monat, am 07.08.2026, mit 26 319,45 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 24 759,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 596,98 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,97 Prozent auf 58,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,30 Prozent auf 355,60 EUR), RWE (+ 2,29 Prozent auf 59,74 EUR), EON SE (+ 1,63 Prozent auf 17,79 EUR) und Commerzbank (+ 1,62 Prozent auf 42,74 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen QIAGEN (-2,47 Prozent auf 36,51 EUR), Vonovia SE (-2,35 Prozent auf 18,70 EUR), Fresenius SE (-2,06 Prozent auf 42,73 EUR), Hannover Rück (-1,77 Prozent auf 256,00 EUR) und SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 238 082 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu RWE AG St.
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12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nach (finanzen.at)
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12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
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09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at)
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09:28
|DAX aktuell: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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06.09.26
|Strom-Sabotage: Tätersuche im Hambacher Forst (dpa-AFX)
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06.09.26
|ROUNDUP 2/Strom-Sabotage: Suche nach Verdächtigem läuft (dpa-AFX)
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05.09.26
|ROUNDUP/Strom-Sabotage: Suche nach Verdächtigem läuft (dpa-AFX)
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05.09.26
|Strom-Sabotage: Suche nach Verdächtigem läuft (dpa-AFX)
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|11:13
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11:13
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11:13
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|147,65
|-0,81%
|Commerzbank
|42,78
|2,08%
|E.ON SE
|17,75
|1,43%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|42,79
|-1,98%
|Hannover Rück
|256,20
|-1,54%
|Infineon AG
|58,60
|3,30%
|MTU Aero Engines AG
|354,60
|2,19%
|QIAGEN N.V.
|36,42
|-2,04%
|RWE AG St.
|59,74
|2,51%
|SAP SE
|181,90
|-1,60%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,92
|-0,52%
|Vonovia SE
|18,70
|-2,20%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 966,63
|-0,31%
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