Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone

Der LUS-DAX verliert derzeit an Boden.

Am Dienstag steht der LUS-DAX um 10:53 Uhr via XETRA 0,27 Prozent im Minus bei 16 880,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 16 983,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 874,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Wert von 16 590,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 130,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 351,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,812 Prozent nach oben. Bei 17 012,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,52 Prozent auf 10,98 EUR), Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 14,01 EUR), Rheinmetall (+ 1,53 Prozent auf 332,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,13 Prozent auf 215,40 EUR) und SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 166,30 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen RWE (-2,83 Prozent auf 32,97 EUR), Infineon (-2,80 Prozent auf 33,69 EUR), Porsche (-1,94 Prozent auf 80,94 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,68 Prozent auf 117,08 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,41 Prozent auf 27,21 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 288 920 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 191,410 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,90 Prozent gelockt.

