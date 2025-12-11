adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Langfristige Performance
|
11.12.2025 10:03:31
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem adidas-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 241,50 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,141 adidas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 668,32 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 10.12.2025 auf 161,40 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 33,17 Prozent.
Der Börsenwert von adidas belief sich jüngst auf 28,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
