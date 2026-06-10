Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,85 Prozent leichter bei 3 971,74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 557,432 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 013,27 Zählern und damit 0,190 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 005,67 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 966,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 025,76 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,73 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 779,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der TecDAX auf 3 626,02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 925,94 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,59 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 1,51 Prozent auf 32,22 EUR), Infineon (+ 1,03 Prozent auf 76,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 28,05 EUR), freenet (+ 0,95 Prozent auf 25,60 EUR) und HENSOLDT (+ 0,69 Prozent auf 78,40 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-3,98 Prozent auf 85,55 EUR), SAP SE (-3,84 Prozent auf 148,76 EUR), TeamViewer (-3,40 Prozent auf 5,55 EUR), Nagarro SE (-3,34 Prozent auf 36,52 EUR) und AIXTRON SE (-3,16 Prozent auf 53,36 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 111 188 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 184,590 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,68 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at